"Ночная смена": необычный вариант сериала "Дом драконов"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали о необычном варианте сериала "Дом драконов", в котором поучаствовали Ким Кардашьян, Крис Дженнер и Кайли Дженнер, а также о новой нейросети, которая умеет озвучивать людей не хуже профессионалов

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.