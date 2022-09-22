"Ночная смена": откровенные сцены сериала "Дом дракона" и скульптуры Питта

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз ведущие обсудили скандал вокруг солиста группы Maroon 5 и откровенные сцены сериала "Дом дракона". Сериал по вселенной "Игры Престолов" уже посмотрели около 29 миллионов человек.

Также Иван Базанов и Станислав Кулик рассказали, как Бред Питт стал скульптором и принял участие в своей первой выставке. Подробности – в программе телеканала Москва 24.