"Ночная смена": критика отца Илона Маска в отношении сына и китайская реклама с Деппом

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

В новом выпуске ведущие обсудили, как отец Илона Маска раскритиковал сына, а 58-летний Брэд Питт попрыгал на премьере фильма "Быстрее пули". Иван Базанов и Станислав Кулик также затронули тему разлетевшегося по Сети мема о том, что должен уметь делать ребенок в пять лет, и дикой китайской рекламы, в которой снялся Джонни Депп. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

