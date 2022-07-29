Уилл Смит в видеообращении извинился перед ведущим церемонии Оскар

Фото: youtube/Will Smith

Американский актер Уилл Смит вновь принес извинения комику Крису Року за пощечину. Инцидент произошел на церемонии вручения премии "Оскар" в марте 2022 года, где Рок был ведущим. Видеообращение артиста размещено на его YouTube-канале.

"Крис, я извиняюсь перед тобой. Мое поведение было недопустимым, и я открыт к разговору, когда ты будешь готов", – сказал Смит.

Он также принес извинения семье Рока, подчеркнув, что раскаивается в своем поступке.

"В тот момент я не думал о том, какому количеству человек причинил боль", – заключил актер.

Инцидент произошел, когда ведущий Крис Рок объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм" и пошутил о стрижке жены Смита, страдающей от заболевания, ведущего к выпадению волос. После этого актер вышел на сцену и ударил ведущего по лицу.

Позднее Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США. Он извинился за свой поступок перед организаторами мероприятия и коллегами, которые присутствовали на церемонии. Актер подчеркнул, что любовь к семье заставляет многих делать сумасшедшие вещи.

Между тем Крис Рок отказался писать заявление в полицию на актера.

