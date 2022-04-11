Уилла Смита призвали вернуть "Оскар" после инцидента на вручении премии

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Член Академии кинематографических искусств и наук Гарри Ленникс призвал Уилла Смита вернуть "Оскар" после инцидента на вручении премии, сообщает радио КП.

"На данный момент единственный человек, который может восстановить доброе имя "Оскара", – это сам Смит. Ему нужно осознать тяжесть совершенного им поступка", – заявил Ленникс.

Инцидент произошел, когда ведущий объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм" и пошутил о стрижке жены Смита, которая в последнее время страдает от заболевания, ведущего к выпадению волос. После этого актер вышел на сцену и ударил ведущего по лицу.

Позднее Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США. Он извинился за свой поступок перед организаторами мероприятия и коллегами, которые присутствовали на церемонии. Актер подчеркнул, что любовь к семье заставляет многих делать сумасшедшие вещи.

На 94-й церемонии вручения "Оскара" Уилл Смит получил награду "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард". Актер назвал своего героя "яростным защитником своей семьи" и подчеркнул, что он сам так же "защищает" тех, кого любит.

