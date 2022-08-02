"Ночная смена": скорая премьера фильма про Мэрилин Монро и извинения Уилла Смита

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

В этом выпуске ведущие поговорили о скорой премьере фильма про Мэрилин Монро, которую сыграет Анна де Армас. Уилл Смит попросил прощения у Криса Рока за пощечину на "Оскаре". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

