"Интервью": Игорь Чапурин – об импортозамещении в фэшн-индустрии

Дизайнер Игорь Чапурин рассказал, как импортозамещение влияет на российскую фэшн-индустрию?

Возможно ли в России создание больших текстильных производств для массового покупателя? Есть ли спрос на высокую моду или люди выбирают практичность? Подробнее об этом – в программе "Интервью".