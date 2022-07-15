Госдума утвердила Мантурова на должность вице-премьера РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума проголосовала за утверждение Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли РФ.

В пятницу, 15 июля, Мантуров выступил с речью на пленарном заседании Госдумы, на котором рассматривался вопрос о назначении его на должность.

Ранее Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в кабмине РФ с 10 до 11, введя должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ. В свою очередь, председатель правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на эту должность.

Позднее в Кремле отказались комментировать продолжение кадровых изменений в правительстве РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в Кремле никогда не анонсируют кадровые дела, а по факту сообщают о подписанных президентом указах.

