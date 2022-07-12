Мишустин предложил Мантурова на должность вице-премьера

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Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера – министра промышленности и торговли России. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил депутатам информацию о внесении кандидатуры Мантурова на пост вице-премьера. В ближайшее время состоится обсуждение данного вопроса в профильном комитете по промышленности и торговле. Заседание намечено на 15 июля.

Указ о введении соответствующей должности подписал Владимир Путин. Тем самым президент увеличил число зампредседателей правительства России с 10 до 11.

"Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ", – говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ об изменении должности Рустама Минниханова в составе Госсовета. Теперь он будет значиться как "глава Республики Татарстан" вместо президента региона.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Он отменяет запрет за пребывание в должности руководителя региона больше двух сроков подряд, а срок действия полномочий теперь составляет пять лет и одинаков для всех субъектов страны. Кроме того, закон закрепляет в качестве официального названия должности руководителя субъекта РФ термин "глава" с дальнейшим указанием названия конкретного региона.

