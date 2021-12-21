Путин подписал закон о публичной региональной власти

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Владимир Путин подписал закон о принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

14 декабря данный закон в окончательном чтении приняла Госдума, а днем позже, 15 декабря, его одобрил Совет Федерации.

Закон закрепляет в качестве официального названия должности руководителя субъекта РФ термин "глава" с дальнейшим указанием названия конкретного региона страны. Также он отменяет запрет за пребывание в должности главы региона больше двух сроков подряд. Срок действия полномочий руководителей субъектов теперь составляет пять лет и одинаков для всех регионов России.

Еще одно нововведение касается возможности досрочной отставки главы региона президентом России в том случае, если тот утратил доверие.

Положения данного закона вступают в силу с 1 июня 2022 года за исключением отдельных глав и статей.

