Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

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Владимир Путин подписал закон об индексации средств материнского капитала в соответствии с фактической, а не прогнозируемой инфляцией. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года. Размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.
Размер маткапитала с 1 января 2021 года составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей – на второго. Данный размер маткапитала действителен до 1 февраля 2022 года.
В ноябре уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить изымать за долги жилье, купленное за материнский капитал. Она направила соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.
По мнению адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, в данной инициативе есть угроза для банков. Эксперт отметила, что кредитные организации могут начать отказывать в займах, если не смогут впоследствии изъять жилье.
С 1 февраля материнский капитал будут индексировать по-новому
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