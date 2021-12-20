В России предложили освободить многодетные семьи от пошлины за нотариальные услуги

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Многодетные и малоимущие семьи необходимо освободить от пошлины за нотариальные услуги в случае смерти одного или обоих родителей, считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом сообщает RT.

Письмо с предложением Волынец направила на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, отметив, что, согласно статье 333.24 Налогового кодекса, госпошлину необходимо заплатить, например, за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, а также за вскрытие конверта с завещанием и его оглашение.

При этом при наличии нескольких наследников пошлина уплачивается каждым из них. В связи с этим Волынец призвала создавать условия для стимулирования рождаемости и оказывать поддержку многодетным и малоимущим семьям.

Ранее она направила в адрес главы Минтруда РФ Антона Котякова письмо с предложением запретить изымать за долги жилье, купленное за материнский капитал.

Волынец напомнила, что при покупке жилья за средства маткапитала родители обязаны выделить своим детям в нем доли, что является одной из гарантий обеспечения жилищных прав несовершеннолетних. В условиях, когда остается возможность взыскания недвижимости за долги и выселения всех членов семьи, это не имеет смысла.

