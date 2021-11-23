Юрист оценила идею запретить изымать за долги купленное за маткапитал жилье

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала инициативу, по которой банкам запретят изымать за долги жилье, купленное на средства материнского капитала. Об этом сообщает RT.

Специалист объяснила, что родители при покупке жилья на деньги материнского капитала пишут обязательство у нотариуса, по которому обязаны после выплаты ипотеки передать детям доли недвижимости по соглашению.

"Таким образом, сейчас изъять квартиру в случае неуплаты ипотечных платежей действительно банк может, потому что доли детей там отсутствуют", – уточнила юрист.

Что касается идеи о запрете изымать жилье, то Ярмуш видит в этом угрозу для банков. Эксперт считает, что банки не готовы будут выдавать займы, если не смогут впоследствии изъять жилье.

По мнению директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, предлагаемая мера является "благородной".

"Может быть, сделать какой-то ограничительный срок, например год. <...> Это очень роскошная инициатива, но здесь есть о чем порассуждать и как законодательно ее оформить. Рассмотреть на парламентских слушаниях ее нужно обязательно", – добавил специалист.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец ранее обратилась к главе Минтруда Антону Котякову c предложением запретить изымать за долги жилье, купленное за материнский капитал. Изменения предлагают внести в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)".