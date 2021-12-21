Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон "О полиции", расширяющий полномочия сотрудников правоохранительных органов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

8 декабря данный закон в третьем чтении приняла Госдума, а 15 декабря его одобрил Совет Федерации. По словам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Эрнеста Валеева, новые полномочия полицейских уже есть у росгвардейцев, поэтому поправки призваны уравнять в правах сотрудников двух ведомств.

Утвержденный главой государства закон предоставляет полицейским право проникать в различные помещения и на закрытые территории для задержания граждан, подозреваемых в совершении преступления или застигнутых на месте преступления. Также стражи порядка получили возможность представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

В числе других нововведений – право временно ограничивать доступ к местам совершения преступлений, различных происшествий и другим территориям, которые могут представлять опасность для граждан. Отдельное внимание в документе уделено возможности вскрытия транспортных средств.

Закон вступает в силу со дня его официальной публикации.

