Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

16:45
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон "О полиции", расширяющий полномочия сотрудников правоохранительных органов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
8 декабря данный закон в третьем чтении приняла Госдума, а 15 декабря его одобрил Совет Федерации. По словам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Эрнеста Валеева, новые полномочия полицейских уже есть у росгвардейцев, поэтому поправки призваны уравнять в правах сотрудников двух ведомств.
Утвержденный главой государства закон предоставляет полицейским право проникать в различные помещения и на закрытые территории для задержания граждан, подозреваемых в совершении преступления или застигнутых на месте преступления. Также стражи порядка получили возможность представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
В числе других нововведений – право временно ограничивать доступ к местам совершения преступлений, различных происшествий и другим территориям, которые могут представлять опасность для граждан. Отдельное внимание в документе уделено возможности вскрытия транспортных средств.
Закон вступает в силу со дня его официальной публикации.
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