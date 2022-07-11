Путин присвоил звание "гвардейская" 2-й бригаде спецназначения и 17-й бригаде авиации

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин присвоил звание "гвардейская" 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения и 17-й бригаде армейской авиации. Об этом свидетельствуют соответствующие указы президента, размещенные на официальном портале правовой информации.

Награды были присвоены за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества.

Ранее Путин присвоил почетное звание "гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде. Президент назвал действия военных в ходе спецоперации на Украине образцовыми.

В ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.