Путин снизил число вице-премьеров до 10

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Владимир Путин внес изменения в указ о структуре федеральных органов исполнительной власти, снижающие число заместителей председателя правительства до 10. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 21 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" изменение, заменив в пункте 1 слова "11 заместителей" словами "10 заместителей", – отмечается в документе.

12 июля Путин увеличил число вице-премьеров в кабмине РФ с 10 до 11, введя должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ.

В пятницу, 15 июля, президент утвердил на эту должность Дениса Мантурова.

Однако в тот же день он освободил от должности вице-премьера Юрия Борисова, в последствии назначив его на пост гендиректора "Роскосмоса". Таким образом, количество зампредов правительства вернулось к 10.

