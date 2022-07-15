Путин утвердил Мантурова на должность вице-премьера

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Владимир Путин утвердил Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом д статьи 83 Конституции РФ назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства РФ – министром промышленности и торговли РФ. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в указе.

Ранее Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в кабмине РФ с 10 до 11, введя должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ. В свою очередь, председатель правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на эту должность.

Позднее в Кремле отказались комментировать продолжение кадровых изменений в правительстве РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в Кремле никогда не анонсируют кадровые дела, а по факту сообщают о подписанных президентом указах.

