Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 15 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Температура в дневные часы составит в Москве 21...23 градуса, по области – 18...23 градуса. Ветер западный 5–10 метров в секунду, местами порывы 12–14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице ожидается погода с благоприятным кислородным режимом и без ощущения термического дискомфорта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что "бархатный сезон" в Москве начнется с 15 июля, когда температура воздуха будет примерно равна температуре воды. Синоптик также спрогнозировал незначительное понижение температуры воды в будущем.

