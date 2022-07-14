"Интервью": Владимир Комлев – о платежной системе "Мир"

Генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев рассказал, какие скидки доступны пользователям в этом отпускном сезоне.

Сколько экономят москвичи благодаря дополнительным бонусам? И в чем уникальность отечественных приложений оплаты по смартфону и QR-коду? Подробнее об этом – в программе "Интервью".