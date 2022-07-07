Эксперты сообщили об отсутствии массового завоза в РФ популярных моделей ноутбуков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Продавцам электроники и сотрудничающим с ними посредникам пока не удалось наладить параллельный импорт популярных ноутбуков в Россию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на менеджера одного из дистрибьюторов.

Собеседник издания уверяет, что сейчас в лучшем случае завозят несколько сотен устройств, но полноценным импортом это назвать нельзя. По прогнозам менеджера, запасов ноутбуков российским ретейлерам хватит до конца лета.

Параллельный импорт в Россию ноутбуков Apple MacBook уже начался. В Inventive Retail Group рассказали, что устройства поставляют в Re:Store с июня.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что продажи ноутбуков Apple рентабельнее, так как выгоднее привезти дорогой компьютер, чем дешевую модель китайского бренда.

"Продажи MacBook более предсказуемы – моделей мало, у них есть стабильная лояльная покупательская аудитория. Для других ноутбуков, сотни моделей которых присутствуют в разных ценовых категориях, спрогнозировать спрос очень сложно – на фоне скачков курсов валют и постоянно меняющихся цен крайне сложно понять, какие модели будут продаваться, а какие будут лежать мертвым грузом на складах. Поэтому импортеры пока осторожничают", – предположил Муртазин.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подчеркнул, что участники рынка сообщают о дефиците игровых ноутбуков. Источник газеты отметил, что ввозу препятствуют и трудности с предпродажной подготовкой, в частности с нанесением гравировки на клавиатуру.

"Во многих странах продаются ноутбуки только с английскими буквами на клавишах – для продажи таких лэптопов в России придется наносить на них русские. Это дополнительно усложняет логистику, увеличивает время доставки и стоимость гаджетов. Нужно искать сервисные центры, которые смогут в кратчайшие сроки за небольшие деньги наносить гравировку на десятки тысяч устройств в месяц – это не так просто", – пояснил источник.

В пресс-службе "М.Видео" и "Эльдорадо" в настоящее время доступно примерно 500 моделей ноутбуков HP, Asus, Acer, Apple, Huawei, Honor, Lenovo и других.

Ранее Муртазин рассказал, что в ближайшие две недели стоимость смартфонов может увеличиться из-за ослабления курса рубля. Эксперт пояснил, что трансграничная торговля предлагает достаточно низкие цены, однако в рознице они выше. В связи с этим возникнет реакция в минус 10% на мелкую электронику.

