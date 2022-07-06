Apple пойдет на непопулярные меры в новом iPhone 14

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Фото: depositphotos/bernardbodo
Компания Apple собирается изменить практику, когда линейки "обычных" и "профессиональных" iPhone получали одну и ту же платформу, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитика Мин-Чи Ку.
По его данным, будущие iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут отличаться процессорами. Базовые модели нового поколения будут основаны на прошлогодней платформе A15, а Pro-версии получат новейший процессор A16. Его будут производить с использованием 4-нм технологического процесса.
По мнению Мин-Чи Ку, такой подход оправдывают недостатком новых чипов. Кроме того, более мощная платформа сделает дорогие модели еще популярнее среди потребителей. Так, вырастет средняя цена гаджета, а следовательно, и прибыль Apple.
Ранее Apple представила новую версию мобильной операционной системы iOS 16. Основным новшеством стало самое большое обновление экрана за все время существования платформы.
Так, пользователи смогут автоматически менять снимки каждый день, регулировать местоположение блоков, подбирать стиль экрана и шрифт часов. Также на экран можно будет добавлять интерактивные виджеты.
Презентация нового поколения iPhone пройдет в сентябре 2022 года.
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