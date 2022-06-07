Apple представила новую iOS 16

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Apple представила новую версию мобильной операционной системы iOS 16. Презентация прошла на ежегодной конференции разработчиков Apple Worldwide Developers Conference-2022.

Основным новшеством стало самое большое обновление экрана за все время существования платформы. Так, пользователи смогут автоматически менять фотографии каждый день, регулировать местоположение блоков, подбирать стиль экрана и шрифт часов. Также на экран можно будет добавлять интерактивные виджеты

Изменится и формат уведомлений. В мессенджере можно будет редактировать или удалять отправленные сообщения, помечать прочитанные и восстанавливать недавно удаленные.

Кроме того, в новой операционной системе расширены возможности механизма Live Text. Он вырезает объекты на фото и может делать из них стикеры, а также распознает текст на видео.

В Apple Pay добавлена возможность отложенной оплаты. Сервис называется Apple Pay Later. Он позволит сделать четыре равных платежа без наценок и процентов. В Apple Wallet появится функция предоставления паспортных данных внутри приложения, однако она будет работать только в некоторых штатах, где это разрешено.

Также у пользователей появится возможность копировать текст из видео. Кроме того, можно будет автоматически открывать доступ к фото некоторым пользователям.

