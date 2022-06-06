Apple добавит функцию копирования текста из видео в новой IOS

Фото: depositphotos/bernardojbp

В новой IOS 16 на устройствах Apple появится возможность копировать текст из видео. Об этом стало известно в ходе трансляции мероприятия компании, где представили нововведения операционной системы.

Кроме того, пользователи смогут выделять объекты с изображений и отправлять их в сообщениях без заднего фона. Также появится возможность автоматически открывать доступ к фото некоторым пользователям.

В некоторых странах на устройствах Apple повысят детализацию и возможности в приложении "Карты". Кроме того, будет улучшен сервис бесконтактных платежей Apple Pay.

В новой операционной системе добавят эмоджи.

Ранее были опубликованы фотографии макетов iPhone 14. Релиз новой модели намечен на сентябрь. Согласно изображениям, в новую линейку войдут iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Также у смартфона сохранится приподнятая камера.

