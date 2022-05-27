На Apple составили первый протокол за отказ локализовать данные в РФ

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На компанию Apple составили первый административный протокол за отказ локализовать данные в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд получил в отношении Apple Inc. протокол по части 8 статьи 13.11 КоАП, его рассмотрение назначено на 28 июня", – заявили в суде.

Максимальный штраф в соответствии с данной статьей – шесть миллионов рублей. Он может примениться в связи с невыполнением обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных россиян при помощи баз данных, расположенных на территории РФ.

Кроме того, Роскомнадзор составил протоколы по статье 13.11 КоАП РФ на компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service и Google.

"Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ. Интернет-компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service, Google своевременно не предоставили такие данные", – указано в сообщении.

Ранее в отношении американской компании Google был составлен новый протокол за отказ локализовать данные в России. Организации грозит взыскание в размере от 6 до 18 миллионов рублей за повторное невыполнение требований по локализации данных в РФ (часть 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях).

