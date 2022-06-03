Появились фотографии макетов iPhone 14

Фото: sonnydickson.com

Инсайдер Сонни Диксон из компании Apple 30 мая опубликовал фотографии макетов iPhone 14. При этом релиз новой модели намечен на сентябрь, сообщает New York Post.

Согласно изображениям, в новую линейку войдут iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Также у смартфона сохранится приподнятая камера.

До этого сообщалось, что выход iPhone 14 от Apple оказался под угрозой. Разработка устройства отстала от графика на три недели из-за сбоев, вызванных локдауном в Китае.

Ранее стало известно, что Apple в ближайшие годы может отказаться от разъема Lightning в устройствах. Компания будет выпускать наушники, клавиатуры и мыши с интерфейсом USB-C.

