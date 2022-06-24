Аналитик оценил новую схему по ввозу электроники в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил инициативу ретейлеров ввозить в РФ гаджеты по новой схеме – через серый или параллельный импорт. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Одним из первых этот способ подтвердил "Связной". Новая схема касается ввоза телефонов, компьютеров, смарт-часов Samsung и Apple, а также игровых приставок PlayStation, Xbox и Nintendo.

Муртазин подчеркнул, что эти продукты будут востребованы у россиян, так как на сегодняшний день есть определенный дефицит техники.

"То, что в наличии на полках, уходит достаточно быстро. Спрос на товар есть, даже несмотря на то, что цены незначительно выше, потому что они будут еще больше. Люди покупают тот же iPhone не как средство для рационального использования, а как некий имиджевый предмет: что у меня есть деньги и я готов переплатить в полтора-два раза от аналогичного Android, но лишь бы показать, что у меня все в порядке", – пояснил эксперт.

Однако, как отметил специалист, iPhone не самый популярный продукт на российском рынке, их доля с февраля уже упала в три раза, в дальнейшем это будет продолжаться, так как люди стараются покупать те гаджеты, которые функциональны и продолжают работать.

Ранее российские ретейлеры начали сообщать о снижении ассортимента бытовой техники и электроники на фоне ухода зарубежных компаний из страны. На ситуацию также влияют логистические трудности.

В наибольшей степени снижение ассортимента характерно для продукции таких производителей, как Samsung и Apple, а также Bosch, Electrolux, Miele и Dyson. В "М.Видео-Эльдорадо" заверяют, что делают все возможное для его сохранения. В компании также отмечают, что на фоне ухода ряда брендов на рынок приходят новые, а другие расширяют свое присутствие.