В Минцифры заявили об отсутствии сигналов от зарубежных ИТ-производителей вернуться в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минцифры РФ не видит сигналов от крупных зарубежных ИТ-производителей о намерении вернуться на российский рынок, заявил глава ведомства Максут Шадаев ТАСС.

"В текущей ситуации ждать возвращения крупных вендоров и производителей не приходится. Если они вернутся, будем рады: конкуренция – это хорошо. Но сигналов, что кто-то планирует вернуться, не видим", – сказал Шадаев на форуме "CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров".

При этом, по его словам, в Россию продолжают поступать комплектующие для отечественного телекоммуникационного и компьютерного оборудования. Он отметил, что на российскую электронику сохраняется хороший спрос.

"Наша задача – помочь производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования создать условия", – пояснил Шадаев.

Глава Минцифры добавил, что конечная сборка продукции будет полностью осуществляться в РФ.

Ранее Шадаев сообщил, что Минцифры в конце лета перезапустит реестр российского программного обеспечения. По его словам, из реестра сделают полноценный маркетплейс.

