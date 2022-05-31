Минцифры в конце лета перезапустит реестр российского ПО

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Минцифры в конце лета перезапустит реестр российского программного обеспечения (ПО), заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме Tadviser Summit 2022.

По его словам, из реестра сделают полноценный маркетплейс.

Реестр российского ПО – это публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России.

Ранее планировалось первый маркетплейс российского ПО запустить в апреле. Правообладатели отечественного софта смогут подать заявку на размещение своих продуктов на площадке через портал госуслуг. Форма подачи заявления была максимально упрощена для удобства.

Обязательное условие – продукт должен быть включен в реестр российского программного обеспечения, нужно ввести его регистрационный номер. Подать заявку можно после авторизации в качестве юридического лица.

Страница продукта в маркетплейсе будет содержать подробные данные о его функциональных характеристиках, сферах применения, совместимости и стоимости. Кроме того, площадка предоставит информацию о том, какое иностранное ПО может заменить российский аналог. В ведомстве надеются, что маркетплейс станет удобной площадкой для взаимодействия разработчиков и пользователей отечественного ПО.