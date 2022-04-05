Маркетплейс российского ПО запустят в апреле

13:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Первый маркетплейс российского программного обеспечения (ПО) планируется запустить в апреле, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин. Об этом сообщает "Интерфакс".
Он отметил, что правообладатели отечественного софта смогут подать заявку на размещение своих продуктов на площадке через портал госуслуг. По словам Паршина, форма подачи заявления была максимально упрощена для удобства.
"Обязательное условие – продукт должен быть включен в реестр российского программного обеспечения, нужно будет ввести его регистрационный номер. Информацию, содержащуюся в реестре, дублировать не нужно, она впоследствии будет "подтянута" автоматически", – сказал Паршин.
В пресс-службе Минцифры пояснили, что подать заявку можно после авторизации в качестве юридического лица.
Отмечается, что страница продукта в маркетплейсе будет содержать подробные данные о его функциональных характеристиках, сферах применения, совместимости и стоимости. Кроме того, площадка предоставит информацию о том, какое иностранное ПО может заменить российский аналог. В ведомстве надеются, что маркетплейс станет удобной площадкой для взаимодействия разработчиков и пользователей отечественного ПО.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что первый маркетплейс российских программных продуктов планируется запустить в мае. Также он сообщил, что маркетплейс с приложениями будет функционировать на операционной системе Android, которая исключает риски для владельцев устройств на этой платформе.
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