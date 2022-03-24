Онлайн-ретейлеры попросили власти распространить на них меры поддержки ИТ-отрасли

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Российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" попросили правительство распространить на них меры поддержки ИТ-отрасли. Соответствующее письмо онлайн-ретейлеры направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
"Несмотря на значительную роль отрасли интернет-торговли в поддержании экономической стабильности страны и фактическую принадлежность к ИТ-отрасли, в настоящее время практически отсутствуют адресные меры поддержки для ИТ-компаний на российском рынке e-commerce", – цитирует документ РБК.
В качестве примера онлайн-ретейлеры приводят "налоговый маневр", распространяющийся на разработчиков ПО. Так, с 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о налоговых льготах для российских ИТ-компаний, снижающий для них налог на прибыль с 20 до 3%, а страховые взносы – с 14 до 7,6%.
"При этом из перечня льготируемых видов дохода исключаются любые иные модели монетизации ПО, которые намного чаще применяются современными цифровыми компаниями (агентское вознаграждение за доступ к ПО платформы, подписка, рекламная модель и др.)", – отметили компании.
Онлайн-ретейлеры пояснили, что без государственной поддержки маркетплейсов сохранять высокие темпы развития ИТ-отрасли окажется трудно. Кроме того, могут пострадать и предприятия малого и среднего бизнеса, реализующие товар через такие площадки.
"Для поддержания устойчивости бизнеса своих продавцов и обеспечения населения страны товарами отечественного производства маркетплейсы просят поддержать инициативы Минцифры и предлагают распространить в полном объеме на компании интернет-торговли налоговые льготы для ИТ-отрасли (в части доходов от платы за пользование интернет-платформой)", – подчеркнули в пресс-службе Ozon.
Онлайн-ретейлеры настаивают на создании условий для бесперебойной работы российского бизнеса внутри СНГ. Один из пунктов этого касается решения проблемы двойного налогообложения НДС с Казахстаном и Белоруссией.
Также маркетплейсы отмечают необходимость принятия мер по сохранению рабочих мест и поддержке инвестиционного развития российских онлайн-ретейлеров в регионах. Еще один вариант предполагает отмену ограничения на онлайн-торговлю лекарствами по рецепту и алкогольной продукцией.
"Стабильная работа маркетплейсов в первую очередь связана с устойчивостью ИТ-инфраструктуры, поэтому логично считать маркетплейсы ИТ-компаниями", – резюмировали в пресс-службе "Яндекс.Маркета".
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры страны. Он провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти, где подчеркнул необходимость определения в каждом регионе ответственных подразделений по борьбе с киберугрозами.
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