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общество

17:49

Порядка 100 тысяч ИТ-специалистов могут покинуть Россию в апреле – РАЭК

общество

Фото: depositphotos/ijeab

Россию в апреле в рамках "второй волны" эмиграции ИТ-специалистов могут покинуть 70–100 тысяч человек. Об этом на заседании "Развитие ИТ-отрасли в условиях санкций" в Госдуме заявил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Он отметил, что "первая волна" эмиграции в стране уже пошла. В результате из России уехали от 50 до 70 тысяч человек.

По словам Плуготаренко, в настоящий момент новую волну сдерживают стоимость билетов, рост цен на жилье и отсутствие финансовой связности, не позволяющее проводить транзакции.

"Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники", – цитирует главу РАЭК "Интерфакс".

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры страны. Он провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти, где подчеркнул необходимость определения в каждом регионе ответственных подразделений по борьбе с киберугрозами.

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