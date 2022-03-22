Порядка 100 тысяч ИТ-специалистов могут покинуть Россию в апреле – РАЭК

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Россию в апреле в рамках "второй волны" эмиграции ИТ-специалистов могут покинуть 70–100 тысяч человек. Об этом на заседании "Развитие ИТ-отрасли в условиях санкций" в Госдуме заявил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.
Он отметил, что "первая волна" эмиграции в стране уже пошла. В результате из России уехали от 50 до 70 тысяч человек.
По словам Плуготаренко, в настоящий момент новую волну сдерживают стоимость билетов, рост цен на жилье и отсутствие финансовой связности, не позволяющее проводить транзакции.
"Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники", – цитирует главу РАЭК "Интерфакс".
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры страны. Он провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти, где подчеркнул необходимость определения в каждом регионе ответственных подразделений по борьбе с киберугрозами.
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