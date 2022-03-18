Россиянам рекомендовали отказаться от обновления ПО устройств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбербанк призвал россиян отказаться от обновления программного обеспечения устройств, а разработчиков – усилить контроль за использованием внешнего исходного кода.

В банке пояснили, что участились случаи внедрения в ПО и свободно распространяемые библиотеки для создания провокационного медиаконтента.

"Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Россиянам также рекомендовали в случае необходимости установки ПО проверять все скачанные файлы антивирусом, а при использовании исходного кода в своих программах проводить ручную и автоматизированную проверку, передает РИА Новости.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рекомендовал скопировать данные из облачных хранилищ Google и iCloud. Эксперт пояснил, что из-за проблем оплаты зарубежных сервисов могут возникнуть трудности.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

