Центр сборки оборудования систем хранения данных создадут в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Центр сборки оборудования систем хранения данных появится в России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Tadviser Summit.
"У нас в этом смысле большая очередь из компаний, которые готовы инвестировать в производство, в сборку, которые готовы станки закупить", – приводит слова министра ТАСС.
Он подчеркнул, что сборка и производство конечного оборудования будут перемещаться внутрь страны, все больше повышая локализацию.
Ранее Совбез РФ одобрил проект основ государственной политики в сфере безопасности критической информационной инфраструктуры. Об этом заявил секретарь ведомства Николай Патрушев. По его словам, в ближайшее время документ будет представлен президенту для утверждения.
К объектам критической информационной инфраструктуры относятся системы государственных органов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, медицинских и финансовых организаций.
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