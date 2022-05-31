Центр сборки оборудования систем хранения данных создадут в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центр сборки оборудования систем хранения данных появится в России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Tadviser Summit.

"У нас в этом смысле большая очередь из компаний, которые готовы инвестировать в производство, в сборку, которые готовы станки закупить", – приводит слова министра ТАСС.

Он подчеркнул, что сборка и производство конечного оборудования будут перемещаться внутрь страны, все больше повышая локализацию.

Ранее Совбез РФ одобрил проект основ государственной политики в сфере безопасности критической информационной инфраструктуры. Об этом заявил секретарь ведомства Николай Патрушев. По его словам, в ближайшее время документ будет представлен президенту для утверждения.

К объектам критической информационной инфраструктуры относятся системы государственных органов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, медицинских и финансовых организаций.

