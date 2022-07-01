"Интервью": Андрей Бочкарев – о знаковых объектах ТиНАО

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о новой социальной инфраструктуре, магистралях, метро в ТиНАО.

Какие объекты стали знаковыми для ТиНАО? Подробнее об этом – в программе "Интервью".