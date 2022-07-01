Как изменилось здравоохранение в ТиНАО за 10 лет

1 июля исполнилось 10 лет со дня образования столичного округа ТиНАО. За это время на его территории построили немало больниц и поликлиник, а некоторые объекты стали знаковыми во время пандемии COVID-19. Подробнее – в материале Москвы 24.

Международный медицинский кластер

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Это один из ключевых проектов, площадь его объектов составляет около 858 тысяч квадратных метров. В 2018 году был открыт диагностический центр израильской клиники "Хадасса". В 2021-м введен в эксплуатацию и терапевтический корпус. Уже в I квартале текущего года число амбулаторных посещений составило 58,3 тысячи, а также выполнено почти 28 тысяч лабораторных исследований.

Для очного консультирования здесь организовывают визиты израильских медиков, помимо этого проводят и дистанционные консультации. В условиях пандемии COVID-19 в 2020 году в дистанционном формате реализовали четыре образовательные программы (приняли участие более 150 человек), организовали свыше 100 мастер-классов, конференций, школ и лекций.



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В ММК действует Образовательный центр: во время пандемии он стал базой симуляционного центра в инфекционной больнице "Вороновское", обучение прошли порядка 400 сотрудников.

Сегодня в медкластере в стадии строительства Реабилитационный центр, Многофункциональный медицинский центр, Биотехнологическая лаборатория и апарт-отель. Кроме того, ведется благоустройство "Исцеляющих садов".

Клинический центр в Коммунарке

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В январе 2017 года началось строительство Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", главного медцентра ТиНАО. В конце 2019-го было завершено возведение первой очереди – четырех корпусов общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров.

Палатный корпус на 848 коек. Восьмиэтажное здание (плюс подземный этаж) площадью 42,4 тысячи квадратных метров предназначено для организации работы профильных отделений по основным видам медпомощи для взрослых (травматология, онкология, хирургия, гематология, гинекология, кардиология, региональный сосудистый центр и другие). Работа приемного отделения организована по принципам triage (сортировка) и "врач к пациенту", когда все основные манипуляции проводят у постели больного. Для доставки граждан машины скорой могут заезжать в специально оборудованный теплый тамбур.

Восьмиэтажное здание (плюс подземный этаж) площадью 42,4 тысячи квадратных метров предназначено для организации работы профильных отделений по основным видам медпомощи для взрослых (травматология, онкология, хирургия, гематология, гинекология, кардиология, региональный сосудистый центр и другие). Работа приемного отделения организована по принципам triage (сортировка) и "врач к пациенту", когда все основные манипуляции проводят у постели больного. Для доставки граждан машины скорой могут заезжать в специально оборудованный теплый тамбур. Лечебно-диагностический корпус. Пятиэтажное (плюс подземный этаж) здание площадью 25,8 тысячи квадратных метров, где размещены отделение лучевой диагностики с кабинетами КТ, МРТ, рентгендиагностики и маммографии, клинико-диагностическая лаборатория, центрально-стерилизационное отделение, отделения ультразвуковой диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, анестезиологии и реанимации, а также операционные (ангиографические, гибридная, ортопедотравматологические, нейрохирургические и операционные общего профиля). Есть зал для конференций на 300 мест и столовая для сотрудников на 250 мест.

Пятиэтажное (плюс подземный этаж) здание площадью 25,8 тысячи квадратных метров, где размещены отделение лучевой диагностики с кабинетами КТ, МРТ, рентгендиагностики и маммографии, клинико-диагностическая лаборатория, центрально-стерилизационное отделение, отделения ультразвуковой диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, анестезиологии и реанимации, а также операционные (ангиографические, гибридная, ортопедотравматологические, нейрохирургические и операционные общего профиля). Есть зал для конференций на 300 мест и столовая для сотрудников на 250 мест. 1 из 4 Вспомогательный корпус. Четырехэтажное (плюс подземный этаж) здание в 9,1 тысячи квадратных метров, где есть дезинфекционное отделение, пищеблок, внутрибольничная аптека, склад, прачечная, служба хранения и выдачи крови.

Четырехэтажное (плюс подземный этаж) здание в 9,1 тысячи квадратных метров, где есть дезинфекционное отделение, пищеблок, внутрибольничная аптека, склад, прачечная, служба хранения и выдачи крови. Патологоанатомический корпус. Трехэтажное (плюс подземный этаж) здание площадью 9,4 тысячи квадратных метров, где находятся морфологическая и генетическая лаборатории, отдел судебно-медицинской экспертизы с лабораторной группой.

С 1 марта 2020 года по 31 марта 2022-го стационар в Коммунарке принял 78,7 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ввод в эксплуатацию первой очереди планировали на весну 2020 года, но из-за новой коронавирусной инфекции было принято решение перепрофилировать палатный корпус для размещения пациентов с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом. Таким образом, "Коммунарка" стала первым и самым известным коронавирусным стационаром России. Тогда там развернули 802 койки, в том числе 66 – в отделении реанимации. Кроме того, в октябре того же года на территории больницы создали резервный госпиталь на 1 333 койки.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации было принято решение о прекращении работы ковидного стационара в палатном корпусе больницы. После комплексной дезинфекции и ремонта, завершившихся в мае текущего года, основные корпуса начали прием плановых и экстренных пациентов.



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В целом в стационаре – почти 1,2 тысячи коек, планируется, что трудиться здесь будут около 4 тысяч врачей и других специалистов. Новая клиника создана для оказания плановой и экстренной помощи жителям ТиНАО и близлежащих районов ЗАО, ЮЗАО и ЮАО.

В рамках II очереди было завершено строительство и открыты:

подстанция скорой помощи;

детский инфекционный и амбулаторно-поликлинический корпуса;

перинатальный центр;

вертолетная площадка для приема экстренных пациентов.

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В стадии строительства находятся:

детский корпус на 180 коек – семиэтажное здание площадью 24,2 тысячи квадратных метров;

на 180 коек – семиэтажное здание площадью 24,2 тысячи квадратных метров; корпус лучевой терапии на 50 коек, предназначенный для проведения 3D- и 4D-лучевой терапии при онкологии. В корпусе будет работать лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной и позитронной эмиссионной компьютерной томографией).

перинатальном центре

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Отдельно также стоит поговорить о, который стал первым акушерским стационаром в ТиНАО. Площадь здания – 22,4 тысячи квадратных метров. Его возвели по индивидуальному проекту с учетом всех современных технологий. Там оказывают все виды помощи, от консультаций и диагностики до плановой и экстренной.

В медицинском центре врачи ведут беременность, принимают роды и при необходимости оказывают помощь новорожденным. Для учреждения закупили новейшую медицинскую технику: передвижные рентгеновские аппараты, неонатальные реанимационные системы, инкубаторы для интенсивной терапии и аппараты ИВЛ для новорожденных.

Инфекционный центр в Вороновском

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В самый разгар пандемии коронавирусной инфекции (весной 2020 года) всего за месяц был построен инфекционный центр в поселении Вороновском. Это автономный стационар, который предполагает размещение до 800 пациентов (каждую койку можно трансформировать под реанимационную за 24 часа). В составе больницы – около 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2–3 этажа общей площадью около 80 тысяч квадратных метров.

Было закуплено почти 100 тысяч единиц оборудования, в том числе больше 26,7 тысячи единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.

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Новый инфекционный стационар вошел в состав Городской клинической больницы № 68 им. В. П. Демихова. К лечению коронавирусных больных привлекли порядка 700 врачей, медицинских сестер и других специалистов.

С 20 апреля 2020-го больница приняла более 29 тысяч пациентов.

Медобслуживание

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В целом численность населения, прикрепленного к медицинскому обслуживанию, составляет в ТиНАО 482,8 тысячи человек, в том числе 356,2 тысячи взрослых и 126,6 тысячи детей.

Первичная медико-санитарная помощь на новых территориях оказывается в семи медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы и их филиалах. Это больница "Кузнечики", Троицкая городская, больница города Московского, Щербинская городская больница, Вороновская больница, филиал 5-й городской поликлиники № 212 и поликлиническое отделение ГКБ № 17 филиала "Внуковский".

В состав медорганизаций входят взрослые и детские поликлиники, амбулатории. По итогам 2021 года было зафиксировано 2,98 миллиона посещений.



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В повседневном режиме работают три авиамедицинские бригады Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (развернуты 22 вертолетные площадки), а круглосуточную стационарную помощь оказывают пять стационаров. Во всех медицинских организациях ТиНАО внедрена система ЕМИАС.

По сравнению с 2012 годом в медорганизациях число врачей выросло с 383 до 908, а число специалистов среднего медперсонала – с 671 до 971.



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В новых округах за счет средств горбюджета и внебюджетных источников построили и ввели в эксплуатацию 19 объектов здравоохранения. Помимо "Коммунарки" и Центра в Вороновском, это еще 13 поликлиник, четыре подстанции скорой помощи, медицинский корпус санатория "Вороново", а также три инженерных объекта для медорганизаций. В Центре социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий в поселении Вороновском провели реконструкцию.