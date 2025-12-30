30 декабря, 14:55Политика
Путин подписал указ о защите важных объектов резервистами в 2026 году
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2026 году находящиеся в резерве военнослужащие будут направлены на специальные сборы для защиты критически важных объектов. Документ размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.
Теперь российский кабмин должен сформировать список объектов, которые обладают критической важностью и требуют защиты. В свою очередь, Минобороны РФ предстоит составить перечень воинских частей, где будут проводиться сборы.
Уточняется, что указ вступил в силу 30 декабря.
Глава государства подписал закон, предусматривающий проведение соответствующих сборов, в начале ноября. Документ подразумевает, что в таких обстоятельствах на граждан, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном резерве, будут распространяться права, обязанности и гарантии, предусмотренные для военнослужащих, призванных на военные сборы или проходящих их.