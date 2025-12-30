Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 15:36

Политика

Путин встретился с замминистра обороны Цивилевой в Кремле

Фото: ТАСС/Михаил Метцел

Владимир Путин и заместитель министра обороны Анна Цивилева в ходе встречи в Кремле обсудили вопросы поддержки ветеранов и участников специальной военной операции (СВО).

Цивилева сообщила главе государства, что ключевым достижением фонда "Защитники Отечества" стало создание целостной социально-экономической системы ресоциализации военнослужащих. Она уточнила, что в фонде, начавшем работу 2,5 года назад по его указу, сейчас работает 4,3 тысячи социальных координаторов.

К основным задачам организации она отнесла постоянное оказание помощи ветеранам, а также переобучение и трудоустройство участников СВО, получивших инвалидность.

"Наш ветеран должен знать, что социальный координатор всегда рядом и на протяжении всей жизни будет оказывать сопровождение и поддержку", – добавила Цивилева.

Замглавы ведомства также рассказала о цифровизации мер поддержки, например, о возможности получения справки участника СВО одним кликом через портал "Госуслуги".

Путин, в свою очередь, заявил о готовности сделать все для наиболее эффективной работы фонда "Защитники Отечества". Президент отметил, что российские военные поддерживают деятельность организации.

"Самое-то главное в том, что вам удалось привнести в эту работу и вы относитесь к этой работе с большим душевным теплом, с большей душевной теплотой, это очень важно при работе подобного рода. Очень бы вас просил и в дальнейшем сохранять именно такой подход. Именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают", – подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что система помощи раненым в России была серьезно модернизирована на всех этапах за время проведения СВО. По словам Цивилевой, были внедрены упорядоченные алгоритмы тактической медицины и радикально изменены средства оказания первой помощи. Она также добавила, что медпомощь военнослужащим РФ соответствует самым высоким мировым стандартам.

Читайте также


властьполитика

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика