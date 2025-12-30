Путин встретился с замминистра обороны Цивилевой в Кремле

Фото: ТАСС/Михаил Метцел

Владимир Путин и заместитель министра обороны Анна Цивилева в ходе встречи в Кремле обсудили вопросы поддержки ветеранов и участников специальной военной операции (СВО).

Цивилева сообщила главе государства, что ключевым достижением фонда "Защитники Отечества" стало создание целостной социально-экономической системы ресоциализации военнослужащих. Она уточнила, что в фонде, начавшем работу 2,5 года назад по его указу, сейчас работает 4,3 тысячи социальных координаторов.

К основным задачам организации она отнесла постоянное оказание помощи ветеранам, а также переобучение и трудоустройство участников СВО, получивших инвалидность.

"Наш ветеран должен знать, что социальный координатор всегда рядом и на протяжении всей жизни будет оказывать сопровождение и поддержку", – добавила Цивилева.

Замглавы ведомства также рассказала о цифровизации мер поддержки, например, о возможности получения справки участника СВО одним кликом через портал "Госуслуги".

Путин, в свою очередь, заявил о готовности сделать все для наиболее эффективной работы фонда "Защитники Отечества". Президент отметил, что российские военные поддерживают деятельность организации.

"Самое-то главное в том, что вам удалось привнести в эту работу и вы относитесь к этой работе с большим душевным теплом, с большей душевной теплотой, это очень важно при работе подобного рода. Очень бы вас просил и в дальнейшем сохранять именно такой подход. Именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают", – подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что система помощи раненым в России была серьезно модернизирована на всех этапах за время проведения СВО. По словам Цивилевой, были внедрены упорядоченные алгоритмы тактической медицины и радикально изменены средства оказания первой помощи. Она также добавила, что медпомощь военнослужащим РФ соответствует самым высоким мировым стандартам.