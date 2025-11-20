Форма поиска по сайту

20 ноября, 11:13

Общество

В Минобороны заявили, что систему помощи раненым модернизировали за время СВО

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Система помощи раненым в России была серьезно модернизирована на всех этапах за время проведения СВО, заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на открытии IV международного научно-практического форума "Огнестрельная рана. Хирургия повреждений".

Она отметила, что были внедрены упорядоченные алгоритмы тактической медицины и радикально изменены средства оказания первой помощи. Кроме того, был максимально приближен к передовой этап специализированной медицинской помощи, что позволяет проводить жизнеспасающие операции сразу после ранения.

Помимо этого, медпомощь военнослужащим РФ соответствует самым высоким мировым стандартам. Для этого по поручению министра обороны России Андрея Белоусова реализуется масштабный проект "Военная медицина будущего".

"Его цель – кардинальное улучшение качества оказания медицинской помощи на всех этапах – от линии боевого соприкосновения до реабилитации в санаториях. Предложенные в этом году 60 перспективных медицинских технологий уже внедряются в медицинскую практику", – указала Цивилева.

Кроме того, она поприветствовала всех участников форума и отметила, что мероприятие впервые проводится в России в мультидисциплинарном формате. Удалось собрать ключевых экспертов военного и гражданского здравоохранения. По мнению замминистра, именно "концентрация интеллектуального потенциала" является залогом успешного решения актуальным проблем военной медицины.

По ее словам, современный характер боевых действий, а также беспрецедентное развитие средств поражения приводят к тяжелейшим ранениям и политравмам, формированию обширных дефектов конечностей, лица и внутренних органов, сопровождающихся полирезистентной инфекцией.

В такой ситуации важнейшей задачей является выстроить "прочные мосты взаимодействия" и качественную коммуникацию между гражданскими и военными врачами, поскольку лечение военнослужащих ложится на ведущие региональные медучреждения.

"И наши гражданские коллеги должны быть готовы к этой работе, понимая логику и методы дальнейшей реконструкции и реабилитации", – подчеркнула Цивилева.

На передовой зоне СВО внедряются передовые инновационные разработки. Например, для спасения конечностей используются легкие и надежные аппараты внешней фиксации и сосудистые ксенопротезы. Это снизило количество высоких ампутаций. Также в центральных госпиталях были созданы условия для проведения сложных реконструктивных операций.

Российскими исследователями также проводится фундаментальная работа, позволяющая изучать механизмы раневого процесса и развивать реконструктивные технологии в соответствии с современными научными достижениями.

По словам статс-секретаря, активное участие всех научных центров России придает этой работе "особую значимость". Это позволяет создавать медицинские изделия и уникальные технологии, которые не имеют аналогов.

Помимо этого, проведена реновация военно-медицинских организаций, что было бы невозможно без взаимодействия с Минздравом, ФМБА России, Минобрнауки и Фондом перспективных исследований.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим, получившим ранения на СВО, добровольцам и членам семей погибших бойцов составит до 30 дней.

Выплаты будут направлены в установленный срок с момента получения необходимых для этого документов. А в случае судебных разбирательств о получателях выплат за погибшего военнослужащего отсчет начинается с момента получения судебного решения по таким спорам.

