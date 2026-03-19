Москвичи сдали на экологичную утилизацию более 130 тысяч единиц техники и мебели

Городской сервис "Вывоз ненужных вещей", доступный на портале mos.ru, продолжает помогать москвичам освобождаться от старой мебели, бытовой техники и прочих крупногабаритных предметов. С момента запуска проекта москвичи отправили на экологичную переработку свыше 130 тысяч вещей, передает портал правительства и мэра Москвы.

По данным статистики, наибольшей популярностью пользуется вывоз стиральных машин и холодильников – горожане сдали более чем по 34 тысячи единиц каждого вида этих предметов. На втором месте по востребованности находятся газовые и электрические плиты (свыше 22 тысяч), за ними следуют диваны (более 6,5 тысячи).

Кроме того, жители Москвы сдают посудомоечные машины, духовые шкафы, чугунные и акриловые ванны, раковины, кровати, спортивный инвентарь, оргтехнику и даже автомобили. За весь период работы сервиса общий вес вывезенных вещей достиг почти 3,5 тысячи тонн, причем ни один из предметов не оказался на мусорном полигоне.

Все собранные предметы направляются на специализированные предприятия, где проходят тщательную сортировку и разбираются на составные части. Такие ресурсы, как металл, отправляются на переплавку и обретают вторую жизнь в виде строительных конструкций или деталей машин. Пластик перерабатывают в гранулы, которые затем используются для производства разнообразных бытовых товаров: садовой мебели, одежды или упаковки.

Особое внимание уделяется нейтрализации токсичных компонентов – фреонов, тяжелых металлов, ртути и хладагентов. Их утилизируют с соблюдением строгих экологических стандартов, не допуская попадания вредных веществ в окружающую среду. Такой подход помогает снизить негативное воздействие на экологию мегаполиса, делая город более безопасным и комфортным для жизни.

Сервис доступен жителям всех округов Москвы. Оставить заявку может любой совершеннолетний пользователь с регистрацией на портале mos.ru, имеющий стандартную или полную учетную запись.

Оформление возможно в любое удобное время на странице сервиса через авторизацию с помощью Mos ID. Там нужно выбрать предметы из предложенного списка, указать их количество, затем заполнить адрес, желаемую дату и время приезда специалистов. Остается лишь проверить контактные данные и отправить заявку.

После этого оператор свяжется с пользователем, чтобы уточнить детали и подтвердить заказ. Если оформить заявку до 18:00, вывоз вещей возможен в тот же день при наличии свободных специалистов. Для предметов, вывоз которых платный, в личном кабинете сформируется квитанция, оплатить ее можно через сервис "Мои платежи".

Для москвичей, желающих сдать крупногабаритную бытовую технику, предусмотрено специальное предложение программы лояльности "Миллион призов". Участники могут обменять накопленные городские баллы на промокод на сайте программы и применить его при оформлении заявки на вывоз.

Один промокод покрывает стоимость вывоза одного предмета крупногабаритной техники; для двух предметов потребуется два промокода. Вывоз техники без ключевых элементов – компрессора, конденсатора, барабана, блока электроники, конфорок или решетки – в акцию не входит.

В назначенный день специалисты прибудут по указанному адресу, вынесут вещи из квартиры, аккуратно спустят их вниз (даже при отсутствии лифта) и погрузят в автомобиль. В среднем весь процесс занимает около 30 минут.

Поскольку услуга не включает демонтаж крупногабаритной бытовой техники, душевых кабин, ванн и других предметов, их необходимо подготовить к транспортировке заранее. Для этого требуется снять встраиваемые приборы, а перед отключением стиральной или посудомоечной машины – установить заглушку на трубу водоотведения.

Эти действия можно выполнить самостоятельно либо обратиться в специализированную организацию. Уточняется, что отключение газовых плит и другого газового оборудования должны проводить только сертифицированные специалисты.

При вывозе автомобиля или мотоцикла владельцу потребуется подготовить свой паспорт, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Документы нужно будет предъявить специалистам перед погрузкой транспорта на эвакуатор.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" работает в столице с октября 2021 года. Его деятельность и развитие координируют столичные департаменты информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ "Новые технологии управления". Непосредственно вывоз осуществляет специализированная организация-партнер.

Ранее сообщалось, что в России стартовало производство наполнителей для матрасов и мебели из переработанного текстиля. В 2025 году из 700 тонн вторсырья было изготовлено более 3 миллионов квадратных метров материала. Старая одежда перерабатывается в регенерированное волокно.