Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 16:39

Город

Свыше 1,7 тонны вторсырья приняли в новом экоцентре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Свыше 1,7 тонны вторсырья приняли в первом экоцентре регионального оператора в Москве за неполные два месяца работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с момента открытия его посетили около 600 москвичей. Особенно популярен он среди столичных экоактивистов.

Больше всего было собрано стекла – более 500 килограммов. Это и целые тары, и стеклобой. Макулатуры получено 370 килограммов. Туда вошли упаковки, газеты и картон. При этом гофрокартон собирают отдельно. По количеству он занял третье место – около 250 килограммов.

Также сдавали ПЭТ-бутылки и жестяные банки, которые расположились на четвертом месте, – всего получилось 114 и 113 килограммов. На пятом месте по количеству собранного оказалась упаковка из полипропилена – 59 килограммов. Кроме того, в сезон простуд собрали 12 килограммов блистеров от лекарств. Обычно это не такая распространенная категория.

Новый экоцентр находится на юге Москвы, однако туда удобно добираться жителям и других округов. Там принимают свыше 20 видов вторсырья, включая жестяные и алюминиевые банки, пластиковые контейнеры, флаконы, бумагу, канистры. В том числе можно сдать и опасные отходы – ртутные градусники и батарейки.

В центре размещены специальные стенды с правилами сортировки и советами, а также сведениями о циклах переработки и предметами, которые можно сделать из вторсырья. Также там проводятся мастер-классы и лекции для горожан всех возрастов. Расписание появляется в телеграм-канале экоцентра.

Ранее сообщалось, что за 2025 год москвичи сдали 500 тонн предметов для утилизации и переработки с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru. Таким образом жители не только избавляются от ненужных вещей, но и вносят свой вклад в сохранение окружающей среды. Чаще всего сдавались холодильники, диваны и стиральные машины.

"Новости дня": первый экоцентр открылся на юге Москвы

Читайте также


экологиягород

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика