Свыше 1,7 тонны вторсырья приняли в новом экоцентре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Свыше 1,7 тонны вторсырья приняли в первом экоцентре регионального оператора в Москве за неполные два месяца работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с момента открытия его посетили около 600 москвичей. Особенно популярен он среди столичных экоактивистов.

Больше всего было собрано стекла – более 500 килограммов. Это и целые тары, и стеклобой. Макулатуры получено 370 килограммов. Туда вошли упаковки, газеты и картон. При этом гофрокартон собирают отдельно. По количеству он занял третье место – около 250 килограммов.

Также сдавали ПЭТ-бутылки и жестяные банки, которые расположились на четвертом месте, – всего получилось 114 и 113 килограммов. На пятом месте по количеству собранного оказалась упаковка из полипропилена – 59 килограммов. Кроме того, в сезон простуд собрали 12 килограммов блистеров от лекарств. Обычно это не такая распространенная категория.

Новый экоцентр находится на юге Москвы, однако туда удобно добираться жителям и других округов. Там принимают свыше 20 видов вторсырья, включая жестяные и алюминиевые банки, пластиковые контейнеры, флаконы, бумагу, канистры. В том числе можно сдать и опасные отходы – ртутные градусники и батарейки.

В центре размещены специальные стенды с правилами сортировки и советами, а также сведениями о циклах переработки и предметами, которые можно сделать из вторсырья. Также там проводятся мастер-классы и лекции для горожан всех возрастов. Расписание появляется в телеграм-канале экоцентра.

Ранее сообщалось, что за 2025 год москвичи сдали 500 тонн предметов для утилизации и переработки с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru. Таким образом жители не только избавляются от ненужных вещей, но и вносят свой вклад в сохранение окружающей среды. Чаще всего сдавались холодильники, диваны и стиральные машины.

