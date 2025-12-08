Форма поиска по сайту

Новости

08 декабря, 09:59

Общество

Первый экоцентр по обучению раздельному сбору мусора открылся на юге Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На юге Москвы открылся первый экоцентр регионального оператора, в котором будут принимать вторсырье и обучать горожан раздельному сбору мусора. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в столице уже шестой год реализуется программа раздельного сбора мусора. Ее показатели демонстрируют востребованность у горожан и эффективность, а объемы собранного вторсырья растут. В рамках поддержки этой программы и было принято решение открыть новый экоцентр.

"Только за январь – сентябрь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,3 миллиона тонн", – подчеркнул Бирюков.

В экоцентре организуют тематические мероприятия, лекции и мастер-классы. Это обеспечит вовлечение москвичей в программу раздельного сбора мусора и повысит их осведомленность в сфере экологии.

Кроме этого, в экоцентре будут принимать на переработку более 20 видов вторсырья. Среди них – бумага, пластиковые контейнеры, флаконы, канистры, батарейки, ртутные градусники, алюминиевые и жестяные банки. На стендах экоцентра горожане смогут прочитать правила сортировки мусора, полезные советы на эту тему и информацию о циклах переработки разных материалов.

Также там разместят предметы, созданные из переработанных отходов. В специальной детской зоне будут обучающие книги и настольные игры.

Бирюков добавил, что участие в программе раздельного сбора мусора добровольное. Однако благодаря разъяснительной работе желающих присоединиться становится все больше.

Ранее сообщалось, что единый региональный оператор АО "Экотехпром" создал телеграм-бота "Москва сортирует" для раздельного сбора отходов. С помощью него горожане смогут узнать адрес ближайшей контейнерной площадки, пункта приема специальных отходов и его расписание.

Также в телеграм-боте у москвичей есть возможность узнать правила сортировки отходов в ходе игры. За верные ответы пользователям будут начисляться баллы.

обществоэкологиягород

