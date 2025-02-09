Собянин: в 2024 году москвичи собрали 1,65 млн тонн вторсырья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московской программе раздельного накопления отходов исполнилось 5 лет. Так, в 2024 году было собрано 1,65 миллиона тонн вторсырья, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

При этом в рейтинге Российского экологического оператора Москва в третий раз заняла первое место, разделив его с Московской областью.

Вместе с тем количество москвичей, которые разделяют мусор, продолжает стабильно расти, отметил мэр. По его словам, этому в том числе поспособствовала активная информационная работа, которая ведется на экоуроках в образовательных учреждениях, в 11 экоцентрах города и в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ.

Кроме того, в прошлом году в городе запустили новый проект "Экоточки Москвы", в рамках которого были открыты свыше 200 пунктов приема одежды, текстиля и аксессуаров для переработки. В дальнейшем их число планируется увеличить и расширить перечень вещей, которым можно подарить вторую жизнь.

Ранее около четырех тысяч контейнеров, сделанных из вторичного пластика, установили в разных районах Москвы. Новые баки появились на площадках для раздельного сбора мусора в ЗАО, ЮЗАО, ЦАО и САО.

Контейнеры из переработанного пластика обладают повышенной устойчивостью к морозу, ультрафиолетовому излучению и химической обработке. Также за счет низких адгезионных свойств материала отходы не будут прилипать или примерзать к стенкам бака.

