Матвиенко назвала деградацией и регрессом "мусорную реформу"

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала деградацией и регрессом так называемую мусорную реформу. Об этом она заявила на заседании Совета законодателей РФ.

"Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов. Однако на деле все забуксовало", – цитирует Матвиенко ТАСС.

Как отметила спикер Совфеда, региональные операторы оказались фактически никому не подотчетны. Однако сейчас вице-премьер Дмитрий Патрушев подключился к проблеме и "перезапустил весь процесс", добавила Матвиенко.

"За последние 6 месяцев сделано больше, чем за все 6 лет "мусорной реформы". По инициативе Совета Федерации создан Федеральный штаб при Минприроды. В каждом субъекте созданы региональные штабы во главе с губернаторами. Теперь у нас есть полная картина по каждому региону", – подчеркнула она.

Согласно данным, которые привела Матвиенко, в России не хватает 172 тысяч контейнерных площадок, 423 тысяч контейнеров и более 1,5 тысячи единиц спецтехники.

Ранее стало известно, что более 60% мусорных полигонов в стране нарушают требования природоохранного законодательства. По словам главного научного сотрудника УралНИИ "Экология", академика Александра Соловьянова, вероятность возникновения пожаров на таких объектах высока в случае засухи и жаркой погоды.

За последние годы мусорные полигоны горели в Нижегородской области, Дмитровском районе Подмосковья и других регионах России.

