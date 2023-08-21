Столичное предприятие разработало уникальную систему для сбора отходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная компания Pandalift разработала более 50 систем подземного сбора и хранения мусора. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Московская компания Pandalift единственная в стране более восьми лет выпускает инновационные системы подземного сбора и хранения мусора Ecolift. За это время предприятие реализовало более 50 таких систем, которые установлены в 14 городах страны", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Система позволяет собирать мусор по земле в евроконтейнеры, которые передвигаются по подъемной платформе. Подобным образом отходы не разносятся ветром, а около мусороприемника не распространяется неприятный запах.

Руководитель предприятия Антон Прудников рассказал, что компания стала первой, взявшейся за реализацию идеи. Сейчас она запатентована, а в дальнейшем может стать новым стандартом сбора отходов.

Уникальными функциями разработки являются возможность раздельного сбора мусора и опция контроля за состоянием наполнения контейнеров. В случае полной загрузки бак закрывается и становится недоступным для приема.

До этого в Госдуме предложили запретить в российских новостройках мусоропроводы. Аргументировалось, что такая мера позволит ускорить "мусорную реформу" и перейти к раздельному сбору мусора. При этом в старых домах мусоропроводы также предложили заварить.

