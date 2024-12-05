Путин поинтересовался у Мантурова, где мусоросжигательные заводы

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Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поинтересовался у первого вице-премьера России Дениса Мантурова, где мусоросжигательные заводы, которые планировалось построить в стране.

"Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы по переработке, которые мы планировали, где заводы?" – спросил президент.

По словам Мантурова, два мусоросжигательных завода уже "на выходе", их планируется запустить в первом квартале 2025 года, заводов же по сортировке мусора в стране сейчас "в достаточном количестве".

При этом вице-премьер подчеркнул, что всего мусоросжигательных заводов должно было быть построено несколько, в том числе в Татарстане и Московской области. Однако, по его словам, появились трудности с технологиями, поскольку японские коллеги приняли решение уйти из России.

Мантуров добавил, что проблемы уже решены, и осталось лишь достроить заводы.

Ранее стало известно, что более 60% мусорных полигонов в России нарушают требования природоохранного законодательства. По словам главного научного сотрудника УралНИИ "Экология", академика Александра Соловьянова, вероятность возникновения пожаров на таких объектах высока в случае засухи и жаркой погоды.

Эксперт отметил, что за последние годы мусорные полигоны горели в Нижегородской области, Дмитровском районе Подмосковья и других регионах РФ. Он подчеркнул, что в случае пожара на мусорном полигоне в воздух попадают оксиды серы, азота, углерода, взвеси сажи, тяжелые металлы.