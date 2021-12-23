Путин рассказал о продвижении мусорной реформы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Мусорная реформа в России движется, несмотря на все сложности. Об этом рассказал Владимир Путин на большой пресс-конференции в "Манеже".
"Мусор, конечно, надо куда-то девать. Это несколько вариантов – заводы, сжигание. По всем направлениям работа идет темпом выше запланированного", – сказал глава государства.
Он добавил, что соответствующие операторы появились почти во всех регионах России. Для того чтобы убедить людей в безопасности мусоросжигающих заводов, Путин порекомендовал рассказывать об опыте крупных городов.
Ранее Владимир Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в границах городов. По его словам, по 104 свалкам из 191 отсутствует соответствующая документация. При этом он подчеркнул, что на ликвидацию полигонов в среднем уходит не менее двух лет.
В Подмосковье закрыли все старые полигоны
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