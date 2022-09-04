Кабмин РФ выделит средства на ликвидацию незаконных свалок в городах

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Правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств на ликвидацию несанкционированных свалок в российских городах. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предусматривает ликвидацию незаконных свалок в 24 регионах России в 2022–2023 годах.

Также кабмин наделит министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ полномочиями по определению проектных решений в качестве типовых. Кроме того, ведомство будет включать сведения о типовых решениях в госреестр проектной документации.

Ранее Владимир Путин заявил, что еще 17 незаконных свалок уберут в РФ до конца текущего года. При этом, по его словам, до конца 2023 года будут ликвидированы не менее 111 таких свалок.

По словам президента, в настоящее время рекультивируются незаконные свалки в Татарстане, Чувашии, на Ставрополье, под Омском, Рязанью и в других российских регионах.