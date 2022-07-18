Еще 17 незаконных свалок будут ликвидированы в 2022 году – Путин

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Еще 17 незаконных свалок уберут в РФ до конца текущего года. Об этом сообщил Владимир Путин.

"В этом году будет убрано еще 17 таких свалок, а до конца 2023 года – не менее 111", – приводит его слова ТАСС.

Глава РФ отметил, что в сфере экологии уже сделали достаточно. Так, уточнил президент, рекультивируются незаконные свалки в Татарстане, Чувашии, на Ставрополье, под Омском, Рязанью и в других российских регионах.

Ранее министерство природы разрешило выбрасывать старую технику в мусорные баки. Однако исключения составили предприниматели и юридические лица. Их за такую утилизацию будут штрафовать.

Сообщалось, что таким образом в стране надеются сделать обращение с мусором более осознанным и цивилизованным. В частности, решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

