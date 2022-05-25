Почему переход на электромобили не спасет экологию Земли

Многие автопроизводители планируют в ближайшие годы если не полностью отказаться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, то как минимум существенно увеличить выпуск электромобилей. О том, почему это не приведет к мгновенному улучшению экологии Земли, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Оптимисты уверены, что будущее за электромобилями – это экологично, модно и очень современно. Пессимисты тоже считают, что электрический транспорт совсем скоро заполонит всю планету, но лишь потому, что автоконцерны регулярно отчитываются о запуске в производство новых электрокаров. Общество в массе привыкло к мысли о будущей "победе электричества", ведь все уверены: как только последняя бензиновая машина сойдет с конвейера, небо над планетой сразу же очистится, глобальное потепление повернет вспять и человечество дружно шагнет в новую светлую эру. Так ли это на самом деле? Разумеется, нет, и вот почему.

Задумывались ли вы о том, куда отправляются подержанные автомобили? Нам кажется, что, сменив пару-тройку владельцев, старые "форды" и "тойоты" попадают в переработку, чтобы затем превратиться в новый сверкающий транспорт. На самом деле процент таких машин во всем мире ничтожно мал и подавляющее большинство авторазвалин ждет совсем другая судьба. Мировой рынок подержанных авто в несколько раз превышает рынок новых машин, и в нем давно сформировалось основные потоки. Миллионы автомобилей, отслуживших 5–10 лет в Европейском союзе, продаются в страны Восточной Европы, откуда они, поколесив по дорогам еще 10–15 лет, попадают в Африку – десятки и сотни сухогрузов везут их нескончаемым караваном.

Судьба американского автохлама отличается немногим: гарантийный срок эксплуатации он проходит в Северной Америке, затем коптит небо в южноамериканских развивающихся странах, а затем... переправляется все в ту же Африку.

Азиатский рынок тоже не таит сюрпризов: из богатых государств региона подержанные автомобили перераспределяются в бедные, затем – в беднейшие и, разумеется, опять в Африку. Сегодня по африканскому континенту ездят машины, отслужившие по несколько десятилетий, и эксплуатируются они до тех пор, пока в буквальном смысле не развалятся на части. Средний возраст ввозимых сюда авто – примерно 17–18 лет, и используются они здесь еще примерно столько же. Разумеется, ни о каких экологических нормах речи не идет: многократно подержанные машины жгут бензин и дизельное топливо, выбрасывают в атмосферу тонны сажи и углекислого газа, а закончив земную "жизнь", долго гниют и ржавеют на огромных свалках.

Африканский транспорт – один из крупнейших источников углерода на планете, и электромобили не смогут мгновенно изменить этот цикл – прежде чем первый электрокар попадет на свалку где-нибудь в Уганде, пройдет не меньше полувека.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В период с 2015 по 2020 год по всему миру было продано около 10 миллионов электромобилей. Но за тот же период из одних стран в другие было экспортировано 23 миллиона подержанных машин, из них 5,5 миллиона – на африканский континент. Даже крайние меры и строгие запреты не изменят глобальную ситуацию. Скажем, к 2026 году Осло планирует запретить движение всех транспортных средств, работающих на ископаемом топливе. Воздух над столицей Норвегии совершенно точно станет чище. Но куда денутся старые машины, когда владельцы продадут их? Отправятся в долгий чадящий путь по континентам, чтобы в конце концов очутиться в Африке.



Человечество просто перемещает источник загрязнения в другое место и закрывает на это глаза.

Абсолютно понятно, как можно в корне изменить ситуацию: обеспечить стопроцентную переработку старых автомобилей по всему миру. И точно так же совершенно очевидно, что это, увы, невозможно. Эксперты предлагают другие, менее радикальные шаги, и кое-что в этом направлении делается. Например, все больше стран сокращают, а то и вовсе отказываются от ввоза подержанного транспорта. Страны Экономического сообщества западноафриканских государств требуют, чтобы все импортные автомобили соответствовали стандартам выбросов "Евро-4" и были не старше 10 лет. Но все это – лишь капля в море. Пока по Эфиопии и Мозамбику ездят тридцатилетние "фольксвагены" и "ниссаны", в мире ничего не изменится, сколько бы электромобилей ни появилось на улицах Лондона. Хотя...