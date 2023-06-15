Число незащищенных от пожаров мусорных полигонов в России превышает 60% – СМИ

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Более 60% мусорных полигонов в России нарушают требования природоохранного законодательства. Об этом со ссылкой на представителей экологических организаций сообщает газета "Известия".

"К сожалению, более 60% легальных мусорных полигонов у нас в стране не соответствуют требованиям природоохранного законодательства. Не говоря о несанкционированных свалках", – заявил главный научный сотрудник УралНИИ "Экология", академик Александр Соловьянов.

По его словам, вероятность возникновения пожаров на таких объектах высока в случае засухи и жаркой погоды. Соловьянов отмечает, что за последние годы мусорные полигоны горели в Нижегородской области, Дмитровском районе Подмосковья и других регионах РФ.

Он подчеркнул, что в случае пожара на мусорном полигоне, в воздух попадают оксиды серы, азота, углерода, взвеси сажи, тяжелые металлы. Кроме того, если горит ПВХ, то происходят выбросы хлорсодержащих соединений, и человек, находящийся в радиусе одного–двух километров от пожара может получить "ударную дозу" вредных веществ.

Председатель общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин заявил, что с серьезными нарушениями функционируют не 60%, а 80% мусорных полигонов. По его словам, правила захоронения отходов не соблюдались в девяностые и нулевые годы, пока они были в частной собственности, и заниматься проблемой стали лишь с 2017 года, когда президент России Владимир Путин объявил мусорную реформу.

Ранее сообщалось о пожаре на мусорном полигоне в Калининградской области. Тогда огонь распространился по всей территории полигона до 5 тысяч "квадратов" за сутки.



Площадь пожара на полигоне в Калининградской области выросла до 5 тысяч "квадратов"